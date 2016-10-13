SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Virtual Router Manager

В данном списке представлены программы для замены Virtual Router Manager. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Virtual Router Manager, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Mhotspot
Mhotspot

Версия 7.8.8.9

Программа для создания на компьютере точки доступа Wi-Fi

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (15)
Connectify Hotspot
Connectify Hotspot

Версия 2018.4.3.39218

Программа для раздачи интернета с компьютера

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
WiFi HotSpot Creator
WiFi HotSpot Creator

Версия 2.0

Программа для создания виртуальной точки доступа Wi-Fi

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (11)