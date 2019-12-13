SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги UserGate Proxy & Firewall

В данном списке представлены программы для замены UserGate Proxy & Firewall. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на UserGate Proxy & Firewall, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

GlassWire
GlassWire

Версия 3.11.1164

Программа для мониторинга трафика с функциями фаервола

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Simplewall
Simplewall

Версия 3.8.7

Бесплатный сетевой экран (фаервол) для Windows

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Xvirus Personal Firewall
Xvirus Personal Firewall

Версия 4.5.0.0

Фаервол с функциями антивируса для Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
ZoneAlarm Firewall
ZoneAlarm Firewall

Версия 15.8.23.18219

Бесплатный брандмауэр (фаерволл) для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)