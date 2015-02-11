UserGate Proxy & Firewall – комплексная программа, которая помогает организовать доступ в глобальную сеть из локальных сетей. Также есть функция учета трафика, а встроенные антивирусы и фаерволы помогут защитить сеть от любых угроз. Данный софт за счет своей низкой цены является отличной заменой дорогим программам, функциональность которых практически не отличается.

UserGate Proxy & Firewall нашла широкое распространение среди большого числа компаний среднего и малого бизнеса, потому что в любой момент можно контролировать доступ сотрудников к глобальной сети.