Tunngle - лучшая программа для эмуляции локальной сети. Программа специально создана для того, чтобы можно было играть в игры онлайн, будто это обычная игра по локальной сети.
- Локальная сеть через Интернет - Tunngle позволит играть черех интернет в те игры, которые предназначен только для локальной сети (LAN). После запуска Tunngle, вы сможете играть в любимые LAN многопользовательские игры через интернет.
- Играйте в в любимые старые игры - если вашу любимую многопользовательскую игру больше не поддерживают, воспользуйтесь программой Tunngle для игры через виртуальную локальную сеть с другими игроками.
Возможности:
- эмуляция локальной сети;
- чат по сети;
- встроенный firewall;
- динамический и статический ip;
- форум;
- и многое другое!
Некоторые функции доступны в платных подписках.