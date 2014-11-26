Tunngle - лучшая программа для эмуляции локальной сети. Программа специально создана для того, чтобы можно было играть в игры онлайн, будто это обычная игра по локальной сети.

Локальная сеть через Интернет - Tunngle позволит играть черех интернет в те игры, которые предназначен только для локальной сети (LAN). После запуска Tunngle, вы сможете играть в любимые LAN многопользовательские игры через интернет.

Играйте в в любимые старые игры - если вашу любимую многопользовательскую игру больше не поддерживают, воспользуйтесь программой Tunngle для игры через виртуальную локальную сеть с другими игроками.

Возможности:

эмуляция локальной сети;

чат по сети;

встроенный firewall;

динамический и статический ip;

форум;

и многое другое!

Некоторые функции доступны в платных подписках.