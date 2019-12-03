Total Network Inventory — программа для сканирования сети с целью получения различной технической информации о подключенных к ней серверах, компьютерах, сетевых устройствах. Это платное приложение с пробным бесплатным периодом использования в 60 дней. Программа Total Network Inventory поддерживается операционными системами Windows XP/Vista/7/8/10 (32/64 бит), интерфейс имеет перевод на русский язык.

Программа Total Network Inventory

Основное предназначение программы Total Network Inventory — удаленное сканирование компьютеров и сетевых устройств в указанном IP-диапазоне, отдельных сетевых узлах или структурах Active Directory с целью получения информации об их программном и аппаратном обеспечении. По ходу сканирования приложение Total Network Inventory составляет подробный отчет со всей собранной информацией о каждом обнаруженном устройстве в сети, предоставляя пользователю удобные инструменты для его изучения, быстрого обнаружения, сортировки, инвентаризации нужных данных и т.д.

Так, при помощи Total Network Inventory удаленно можно получить о сетевых устройствах такие сведения, как (на примере Windows-компьютеров):

Информация об оборудовании: суммарные данные о системе (модель/производитель/UUID/SKU/SID компьютера, материнская плата, BIOS, системные разъемы и т.д.), процессор, ОЗУ, видео и аудиокарты, жесткий диск, сетевые адаптеры, периферия и все прочие устройства (в случае с Windows ПК — все устройства, отображенные в «Диспетчере устройств»).

Информация о программном обеспечении: все ключевые данные операционной системы, установленные системные и пользовательские программы, установленные обновления, антивирус, кодеки, виртуальные машины, системы управления базами данных и т.д.

Запущенные в данный момент процессы, выполняющиеся службы, действующие учетные записи пользователей и т.д.

Программа Total Network Inventory может быть настроена на автоматическое сканирование сети с целью обнаружения любых изменений в конфигурации отсканированных ранее устройств. Также отметим наличие в приложении встроенного графического редактора схем, предназначенного для построения карты сети.

Функции Total Network Inventory

Первое, что следует отметить — это способность программы Total Network Inventory сканировать сетевые устройства под управлением различных программных платформ, включая Windows, Linux, OS X, FreeBSD и даже гипервизоров ESX/ESXi. Еще один важный момент — для получения данных удаленно на сканируемые устройства не нужно устанавливать агенты (программу-клиент) Total Network Inventory, т.к. вся информация добывается через сетевой SNMP-порт. Единственное требование к удаленным компьютерам — названный порт должен быть открыт. Для удаленного доступа к устройствам также может потребоваться пароль администратора.

Программа Total Network Inventory имеет довольно большое количество функций, которые можно условно разбить на следующие категории:

Функции сканирования

Сканирование через SSH-порт с возможностью ручной установки номера порта (по умолчанию — 22).

Поддержка низкоуровневого сканирования оборудования.

Сканирование в цикле с указанным пользователем интервале времени.

Три режима сетевого обнаружения устройств: быстрый (асинхронный пинг), обычный (асинхронный и обычный пинг) и тщательный (асинхронный и обычный пинг со сканированием TCP-портов узлов, не отвечающих на пинг). Последний режим также позволяет получать информацию об устройствах в случае, если в сети функционирует система обнаружения вторжений.

Сканирование локальных сетей (LAN) с использованием технологии ARP ping.

Сканирование компьютеров при использовании logon-скриптов, позволяющих программе "общаться" с любыми клиентами сбора информации, поддерживающие соответствующую технологию.

Наличие планировщика задач, позволяющего запускать сканирование по расписанию, и многое другое.

Ведение отчетов

Просмотр сведений о каждом устройстве в отдельности.

Возможность создания табличных отчетов с указанными вручную категориями.

Создание неограниченного количества шаблонов отчетов.

Быстрый поиск нужных сведений об устройствах по ключевым словам и т.д.

Ведение журнала изменений

Программа Total Network Inventory никогда не удаляет полученную при сканировании информацию об устройствах, а непрерывно ведет журнал. Если при последующем сканировании те или иные данные были изменены, это можно будет увидеть в соответствующем модуле приложения.