TMeter — программа для учета трафика и организации доступа в интернет для компьютеров в локальной сети с собственным механизмом NAT и брандмауэром (фаерволом). Это условно-бесплатное приложение (у бесплатной версии имеются функциональные ограничения). Программа TMeter поддерживается операционными системами Windows XP,Vista, 7, 8/8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на русском языке.

Зачем нужна программа TMeter?

Программа TMeter имеет двойное предназначение (не считая вспомогательный функционал):

Учет сетевого трафика. Возможности TMeter позволяют пользователям отслеживать в режиме реального времени входящий и исходящий трафик (как общий, так и для выбранных приложений) на выбранном сетевом интерфейсе и по различным признакам — IP-адреса, протоколы, порты и т.д. Программа сохраняет в своей базе всю собранную информацию и может вывести ее в любой момент по запросу пользователя. Организация доступа в интернет. Встроенный в TMeter собственный механизм NAT (Network Address Translation) и сопутствующий функционал обеспечивает возможностью контроля доступа во внешнюю сеть локальных компьютеров (при условии, что выход во внешнюю сеть осуществляется через «главный» компьютер): полный запрет доступа, запрет доступа к определенным IP-адресам/хостам, регулировка скорости соединения и ряд других возможностей.

Функции программы TMeter

Как учет трафика, так и организация доступа в интернет для компьютеров в локальной сети осуществляется по заранее созданным пользователем фильтрам. Каждый такой фильтр (а их можно создать много) должен содержать, как минимум, одно сетевое правило (все прочие параметры необязательны для настройки). Правило определяет:

Объект наблюдения (это может быть, как локальный или сетевой компьютер, так и определенный IP-адрес или диапазон, запущенное приложение, авторизованный пользователь и т.д.).

Направление передачи учитываемого трафика (источник и назначение) трафика. Например, от компьютера до указанного IP-адреса. Все прочие направления в рамках одного фильтра программа будет игнорировать.

Тип отслеживаемого сетевого протокола (опционально): ICMP, TCP, UDP или IP-поток, проходящий через указанный сетевой порт.

Действие программы (как именно обрабатывать) при перехвате трафика: подсчет объема приема/передачи или блокировка (если же требуется только мониторить прием/передачу трафика, можно активировать опцию, отключающую обработку).

Прослушиваемый сетевой адаптер и прочие параметры.

Для каждого правила можно задать расписание его активности по часам и дням недели.

Среди других параметров, задаваемых фильтрами:

Ограничение скорости доступа и/или объема трафика для заданных в правилах сетевых объектов наблюдения. Предусмотрено множество параметров для обеих функций.

Протоколирование пакетов и/или хостов HTTP в текстовый файл или базу данных (если требуется вести журналы учета по объему переданного/принятого трафика вместе с количеством обработанных сетевых пакетов и/или хостов HTTP).

Возможность изменения адреса и/или порт источника и/или назначения сетевых пакетов.

Создание расписания, определяющее часы и дни недели активности фильтра, и другие параметры.

Функции программы TMeter по части организации доступа в сеть:

Наличие механизма аутентификации (сетевых компьютеров) по имени пользователя и паролю. Также возможно использование в этих же целях доменной аутентификации Windows. Для каждого авторизованного пользователя можно создать собственные фильтры и сетевые правила, включая те, что блокируют доступ к определенным сетевым ресурсам и регулируют скорость доступа в сеть.

Наличие встроенного фаервола, который позволяет создавать списки блокируемых для авторизованных пользователей URL-адресов. Созданный черный список адресов также можно применять ко всем или выбранным фильтрам.

Создание группы адресов для их последующего добавления в фильтры, в т.ч. контролирующие доступ в сеть. Имеется возможность использования текстовых файлов в качестве источника IP-адресов.

Наличие встроенных программных серверов DNS и DHCP, которые могут взять на себя обязательства по выдаче имен хостов и назначению сетевых параметров для авторизованных пользователей.

Возможность перенаправления пакетов от авторизованных пользователей на указанный IP-адрес и TCP-порт.

Регистрация заблокированных сетевых пакетов и мониторинг сетевой активности авторизованных пользователей, и другие возможности.

Бесплатная версия программы TMeter позволяет создавать только 4 фильтра. Больше никаких ограничений нет.