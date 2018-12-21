SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Super Game Launcher

В данном списке представлены программы для замены Super Game Launcher. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Super Game Launcher, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 12 программ

EA App
EA App

Версия 13.809.0.6322

Игровой клиент Electronic Arts

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (41)
GOG Galaxy
GOG Galaxy

Версия 2.1.10.56

Программа для скачивания и запуска игр с разных игровых платформ

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (10)
Playnite
Playnite

Версия 10.62

Программа для объединения в единую библиотку игр с разных игровых платформ

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Epic Games Launcher
Epic Games Launcher

Версия 20.3.3

Программа для скачивания игр из Epic Games Store

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
Wargaming.net Game Center
Wargaming.net Game Center

Версия 26.05.00.3403

Лаунчер с играми Wargaming

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (19)
Minecraft Launcher
Minecraft Launcher

Версия 3.18.26

Программа для управления игрой Minecraft.

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Blizzard Battle.net Desktop
Blizzard Battle.net Desktop

Версия 2.26.1

Лаунчер игр от разработчика Blizzard

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Rockstar Games Launcher
Rockstar Games Launcher

Версия 1.0.79.1653

Программа для загрузки и запуска игр от Rockstar

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Razer Cortex
Razer Cortex

Версия 10.7.9.0

Игровой лаунчер и программа для оптимизации Windows для игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)
TLauncher
TLauncher

Версия 2.885

Программа для запуска Minecraft и установки модов в игру

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (34)
Steam
Steam

Версия 2.10.91.91

Клиент для игрового сервиса Steam

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
GAMPPO
GAMPPO

Версия 1.2

Программа для оптимизации работы компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)