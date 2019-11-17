В данном списке представлены программы для замены SQL Server. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SQL Server, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены SQL Server.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SQL Server, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены SQL Server. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SQL Server, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 5 программ
Версия 26.10.16
Программа для работы с реляционными базами данных
Версия 25.3.4
Менеджер для работы с базами данных
Версия 16.2.7.0
Программа для управления базами данных
Версия 15.3
Cистема управления базами данных
Версия 3b
Программа для конструирования баз данных Firebird