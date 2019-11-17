SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги SQL Server

В данном списке представлены программы для замены SQL Server. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SQL Server, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

TablePlus
TablePlus

Версия 26.10.16

Программа для работы с реляционными базами данных

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (9)
DBeaver
DBeaver

Версия 25.3.4

Менеджер для работы с базами данных

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
Navicat Premium
Navicat Premium

Версия 16.2.7.0

Программа для управления базами данных

Оценок пока нет
PostgreSQL
PostgreSQL

Версия 15.3

Cистема управления базами данных

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (16)
DataExpress
DataExpress

Версия 3b

Программа для конструирования баз данных Firebird

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)