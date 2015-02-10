SoftSalad СОФТСАЛАТ
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SQL Server

SQL Server

SQL Server 2005 – это платформа баз данных

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Актуальная версия 2008
Скачать 93 MB
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История изменений

Версия 2008

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