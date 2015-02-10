SQL Server – программный продукт, выпускаемый компанией Microsoft. Утилита предоставляет пользователю комплекс компонентов по созданию и управлению базами данных. Система нашла широкое применение в нескольких отраслях:

производство и менеджмент;

электронная коммерция;

создание архивов.

Работать пользователь может как локально, так и в «облаке». На протяжении своего существования Microsoft SQL Server совершенствуется, предоставляя новые возможности.

Последняя версия программы оснащена передовыми технологиями по работе с данными и архивными документами, позволяющими активно применять ее в бизнес-аналитике. Программа отличается высокими показателями производительности и высокой скоростью обработки операций.