SQL Server – программный продукт, выпускаемый компанией Microsoft. Утилита предоставляет пользователю комплекс компонентов по созданию и управлению базами данных. Система нашла широкое применение в нескольких отраслях:
- производство и менеджмент;
- электронная коммерция;
- создание архивов.
Работать пользователь может как локально, так и в «облаке». На протяжении своего существования Microsoft SQL Server совершенствуется, предоставляя новые возможности.
Последняя версия программы оснащена передовыми технологиями по работе с данными и архивными документами, позволяющими активно применять ее в бизнес-аналитике. Программа отличается высокими показателями производительности и высокой скоростью обработки операций.