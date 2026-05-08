SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Speedtest by Ookla

В данном списке представлены программы для замены Speedtest by Ookla. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Speedtest by Ookla, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

NetWorx
NetWorx

Версия 26.5

Программа для мониторинга работы сетевых соединений ПК

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (6)