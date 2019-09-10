SoundWire — программа для передачи аудиосигнала с компьютера на мобильные устройства под управлением iOS или Android либо другой компьютер, на котором также установлена данная утилита. Десктопная (для платформы Windows) версия программы бесплатная, но приложение под смартфоны/планшеты — условно-бесплатное (присутствуют платные функции). Программа SoundWire предназначена для работы на компьютерах под управлением Windows 7/8/10 (32 и 64 бит), перевод на русский язык отсутствует.

Зачем нужна программа SoundWire?

Основное предназначение SoundWire — передача звука (по Wi-Fi-сети), слышимого в данный момент из динамиков компьютера, на iOS и Android-девайсы. Ее также можно использовать и для передачи звука между двумя ПК, но для этого на клиентской машине должен быть установлен эмулятор Android-приложений (типа «BlueStacks»). Из-за этих неудобств функция передачи аудиосигнала между ПК не очень востребована.

Вот ситуации, в которых утилита SoundWire может прийтись кстати:

Прослушивание музыкальных композиций с компьютера на мобильном устройстве. Другими словами — SoundWire может заменить беспроводные наушники.

Прослушивание всех звуков с компьютера при отсутствии в распоряжении пользователя компьютерных динамиков/наушников. Т.е. динамики смартфона/планшета можно задействовать в качестве источника звука с ПК.

Передача аудиосигнала с компьютерного микрофона на мобильное устройство.

Передача звука на несколько мобильных устройств одновременно (все телефоны и планшеты должны быть подключены к одной Wi-Fi-сети).

Как пользоваться SoundWire?

Программа SoundWire довольно проста в освоении, однако от пользователя потребуются некоторые навыки в управлении устройствами записи/воспроизведения Windows-компьютера.

Установка и настройка SoundWire под Windows. Устанавливаемая на ПК десктопная версия SoundWire является серверной частью программной системы. Сразу после ее установки и запуска в поле «Server Address» (см. скриншоты, приложенные к статье на этой странице) отобразится IP-адрес компьютера — он потребуется для ввода в телефон/смартфон. В нашем случае — это 195.168.0.55.

Разработчики SoundWire рекомендуют, чтобы значения разрядности и частотной дискретизации системного звука (слышимого в динамиках компьютера) не превышали 24 бит и 44100 Гц, соответственно. Данные настройки задаются в «Свойствах» устройства воспроизведения аудио (для настройки см. скриншоты к статье).

Если с передачей звука на мобильное устройство возникнут сложности (например, чрезмерная задержка), значение разрядности и частоты дискретизации стоит понизить еще.

Установка и настройка SoundWire на мобильное устройство (на примере Android). Чтобы скачать SoundWire, перейдите в магазин «Google Play» и введите в поисковую строку запрос «SoundWire Free» (если вы планируете приобрести полную — платную — версию программы, удалите из запроса слово «Free»).

Установите приложение, как и любое другое на Android, а затем запустите его. Все, что от вас требуется — ввести в поле «Server» IP-адрес компьютера, на котором установлен серверный модуль программы (в нашем случае — это 195.168.0.55).

После нажатия на иконку с изображением спирали Android-девайс подключится к ПК и перейдет в режим трансляции передаваемого с него аудиосигнала. При этом серверном модуле SoundWire на компьютере в поле «Status» должно быть отображено сообщение «Connected».