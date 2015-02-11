SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Simplewall

В данном списке представлены программы для замены Simplewall. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Simplewall, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

TMeter
TMeter

Версия 18.0.875

Программа для учета сетевого трафика и организации доступа в интернет

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Xvirus Personal Firewall
Xvirus Personal Firewall

Версия 4.5.0.0

Фаервол с функциями антивируса для Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
ZoneAlarm Firewall
ZoneAlarm Firewall

Версия 15.8.23.18219

Бесплатный брандмауэр (фаерволл) для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
UserGate Proxy & Firewall
UserGate Proxy & Firewall

Версия 6

Прокси-сервер для доступа в Интернет

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