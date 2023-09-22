SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги SHAREit

В данном списке представлены программы для замены SHAREit. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SHAREit, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

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Версия 1.3.36.312

Программа для обмена файлами через Wi-Fi и Bluetooth

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