SHAREit — программа, предназначенная для передачи различных типов данных между пользовательскими устройствами, поддерживающими работу в беспроводных сетях Wi-Fi. При помощи приложения можно быстро отправлять любые мультимедийные файлы (видео, музыка, фото и т.д.), контакты, приложения и другие данные между компьютерами (Windows, MAC), смартфонами и планшетами под управлением ОС Andriod, WinPhone и iOS.

Передача данных возможна с устройства одного вида на устройство другого вида, например — музыкальные файлы или фотографии можно отправить с ноутбука на смартфон (либо в обратном направлении) без необходимости использования USB-соединения.

Программа SHAREit использует технологию Wi-Fi Direct. Это означает возможность передачи данных между устройствами без использования беспроводных маршрутизаторов (Wi-Fi-роутеров) или любого другого сетевого физического оборудования. Другими словами, приложение создает между передающим и принимающим устройством собственный канал связи на основе протокола Wi-Fi. Для сравнения — этот же принцип работы используется при передаче данных между телефонами по Bluetooth-каналу связи.

Принцип работы программы SHAREit достаточно прост:

Приложение устанавливает связь с другим устройством, на котором также должна быть установлена программа SHAREit. Установить связь можно при помощи поиска устройств в сети. При необходимости соединения со смартфоном или планшетом можно воспользоваться функцией сканирования QR-кода с экрана компьютера.

Если данные с компьютера принимаются/отправляются с/на мобильное устройство, пользователь выбирает требуемое действие (отправить или получить данные).

При отправке данных на телефон пользователю достаточно перетащить нужные файлы в соответствующее окно программы, после чего они автоматически будут сохранены в памяти принимающего устройства.

При приеме данных на компьютер передаваемые с телефона файлы сохраняются в папке, указанной в настройках приложения.

Текущую версию приложение SHAREit можно запустить на компьютере под управлением ОС Windows разрядностью x86 и x64 (32 бит и 64 бит). Программа доступна на русском языке.