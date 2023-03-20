SG TCP Optimizer

TCP Optimizer — программа для настройки и оптимизации интернет-соединения на компьютерах под управлением операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Это полностью бесплатная утилита, не требующая установки. Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа TCP Optimizer?

Программа TCP Optimizer предназначена для настройки ключевых параметров сетевых протоколов, используемых в технологии передачи данных TCP/IP, с целью увеличения пропускной способности текущего интернет-соединения. Утилита использует передовые алгоритмы, чтобы найти лучшее значение размера буфера (TCP-окно) для конкретной скорости соединения, обеспечивает простую настройку всех связанных с TCP/IP параметров (как MTU или RWIN), в т.ч. расширенных (приоритизация QoS или ToS/Diffserv). Программа также включает в себя дополнительные инструменты — тестирование средней задержки на нескольких хостах и определение максимально возможного размера пакета (MTU).

Утилита TCP Optimizer предназначена для использования на компьютерах с широкополосным доступом в сеть, однако она может применяться для настройки любых типов интернет-соединений, в т.ч. коммутируемых (dial-up).

Как пользоваться программой TCP Optimizer?

Утилита TCP Optimizer предназначена для использования, как опытными, так и простыми пользователями ПК, абсолютно незнакомыми с сетевыми технологиями. Последние могут выполнить оптимизацию своего интернет-соединения в несколько кликов, что позволит задать оптимальные параметры для протоколов TCP/IP:

Запустить программу TCP Optimizer от имени администратора (обязательное условие).

В основной вкладке — «General Settings» — установить ползунок «Connection Speed» в положение, которое бы соответствовало скорости интернет-соединения (от 56 kbps, что соответствует максимальной скорости в 56 Кбит/с систем с коммутируемым доступом dial-up, до 100+ Mbps — если скорость доступа превышает 100 Мбит/с).

В центре окна — в блоке «Network Adapter selection» — выбрать сетевой адаптер, используемый для выхода в сеть. Можно установить галочку напротив опции «Modify all network adapters», что будет означать применение заданных настроек для всех сетевых адаптеров.

В нижней части окна установить переключатель «Choose settings» в положение «Optimal» и кликнуть по кнопке «Apply changes».

На экране отобразится окно с перечислением затрагиваемых системных программ и записей в реестре Windows, изменяемых в результате перенастройки протоколов TCP/IP. Здесь нужно установить галочку (не обязательно) напротив опции «Backup» для создания резервной копии реестра и нажать кнопку «ОК».

Останется перезагрузить компьютер, чтобы изменения вступили в силу.

Функции программы TCP Optimizer

Опытные пользователи при помощи утилиты TCP Optimizer смогут вручную изменить различные сетевые параметры Windows, а также активировать или деактивировать связанные с ними опции. Например:

TCP Congestion Control. Механизм (алгоритм) контроля перегрузок, отвечающий за регулировку размера TCP-окна. Пользователь может выбрать один из 4-х доступных алгоритмов контроля перегрузок либо вовсе отключить их использование.

RSS (Receive-side Scaling). При активации обеспечивает параллельную обработку полученных пакетов на нескольких процессорах, избегая при этом переупорядочения пакетов. Опция разделяет пакеты на «потоки» и использует разные процессоры для обработки каждого из них.

Segment Coalescing (RSC). Опция объединения сегментов позволяет сетевому адаптеру объединять несколько мелких пакетов TCP/IP, поступающих в течение одного прерывания, в более крупные пакеты (до 64 КБ, чтобы сетевому стеку приходилось обрабатывать меньше заголовков. Это снижает нагрузку на ввод-вывод и нагрузку на ЦП.

Direct Cache Access (DCA). Опция «Прямого доступа к кэшу» позволяет способному устройству ввода-вывода (например, сетевому контроллеру), доставлять данные непосредственно в кэш процессора. Цель DCA — уменьшить задержку памяти и понизить требования к пропускной способности памяти в средах с высокой пропускной способностью (гигабит и выше).

Time to Live (TTL). Параметр определяет максимальное количество времени в секундах (и количество переходов), в течение которого IP-пакет может находиться в сети, не достигая пункта назначения (т.е. параметр определяет «время жизни» пакета). Это не влияет напрямую на скорость соединения, однако слишком маленькое значение TTL может привести к тому, что пакеты вообще не смогут достичь удаленных серверов. С другой стороны, очень большое значение TTL может занять слишком много времени для распознавания потерянных пакетов.

TCP Chimney Offload. При активации позволяет перенести работу по обработке TCP с процессора на сетевой адаптер. Данная системная опция Windows помогает улучшить обработку сетевых данных на компьютере без необходимости использования дополнительных программ.

Это лишь небольшая часть функций и опций, доступных в программе TCP Optimizer.