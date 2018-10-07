SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги SeaMonkey

В данном списке представлены программы для замены SeaMonkey. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SeaMonkey, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

Google Chrome
Google Chrome

Версия 155.0.8059.85

Самый популярный интернет-браузер в мире

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (70)
Opera
Opera

Версия 137.0.6036.63

Быстрый и современный браузер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (44)
Firefox
Firefox

Версия 158.0

Быстрый и многофункциональный браузер

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (34)
SlimJet
SlimJet

Версия 42.0.3.0

Легкий интернет-браузер с антирекламой и другими полезными функциями

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
Pale Moon
Pale Moon

Версия 32.4.1

Бесплатный браузер для Windows-ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Midori
Midori

Версия 0.5.11

Бесплатный браузер для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Min
Min

Версия 1.8.0

Интернет-браузер для Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (8)
Microsoft Edge
Microsoft Edge

Версия 42.17134.1.0

Интернет-браузер от Microsoft

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)