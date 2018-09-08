SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Rockstar Games Launcher

В данном списке представлены программы для замены Rockstar Games Launcher. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Rockstar Games Launcher, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

EA App
EA App

Версия 13.809.0.6322

Игровой клиент Electronic Arts

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (41)
Ubisoft Connect
Ubisoft Connect

Версия 174.2.0.13389

Программа для скачивания игр от Ubisoft

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (15)
GOG Galaxy
GOG Galaxy

Версия 2.1.10.56

Программа для скачивания и запуска игр с разных игровых платформ

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (10)
Epic Games Launcher
Epic Games Launcher

Версия 20.3.3

Программа для скачивания игр из Epic Games Store

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
Wargaming.net Game Center
Wargaming.net Game Center

Версия 26.05.00.3403

Лаунчер с играми Wargaming

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (19)
Minecraft Launcher
Minecraft Launcher

Версия 3.18.26

Программа для управления игрой Minecraft.

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Super Game Launcher
Super Game Launcher

Версия 1.0.1.0

Игровой лаунчер с разными играми

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Blizzard Battle.net Desktop
Blizzard Battle.net Desktop

Версия 2.26.1

Лаунчер игр от разработчика Blizzard

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Steam
Steam

Версия 2.10.91.91

Клиент для игрового сервиса Steam

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
uPlay
uPlay

Версия 1.0.1

Программа для скачивания игр от Ubisoft

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (23)