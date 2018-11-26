Quick Sender — приложение для продвижения в социальной сети Вконтакте. С помощью программы можно увеличить количество участников в тематических группах и публичных страницах, привлечь новых клиентов в бизнес, повысить популярность личного профиля за счет накрутки лайков и друзей.

Утилита совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит), начиная от Windows XP. Для загрузки с сайта доступна русская версия программы.

Платная версия Quick Sender

Чтобы пользоваться всеми функциями Quick Sender, нужно приобрести лицензию.

Преимущества лицензионной версии программы для продвижение во Вконтакте:

Работа в нескольких потоках. Защита аккаунтов от блокировки. Парсинг целевой аудитории без лимитов. Возможность создания черного списка пользователей. Рассылка сообщений по аккаунтам и обсуждением. Рандомизация текстов при рассылке. Автоответчик для отправления готовых шаблонов ответов в автоматическом режиме.

На выбор доступно два типа лицензии:

Ultra. Этот тип лицензии позволяет работать с большим количеством аккаунтов в одном окне. Стоимость Ultra-версии — 1 500 рублей. Pro. Работа с большим количеством аккаунтов выполняется в разных окнах приложения Quick Sender. Стоимость Pro-версии — 1 000 рублей.

Возможности программы Quick Sender

Раскрутка страницы

В разделе утилиты «Раскрутка страницы» пользователи могут накрутить лайки на фотографии, подписчиков в группу или паблик, друзей на личный аккаунт.

Для этого нужно добавить задание в программу:

Указать тип раскрутки. Добавить ссылку на личную страницу, группу или паблик. Отметить галочкой нужный тип задач: вступление в группу, лайки, друзья, репосты записей со стены.

Чтобы запустить работу программы нужно нажать кнопку «Начать» на верхней панели инструментов. В окне «Журнал событий» будет отображаться прогресс выполнения поставленной задачи.

Лайкинг

Лайкинг — это процесс установки отметки «Мне нравится» под записями и фотографиями других пользователей социальной сети Вконтакте. Приложение дает возможность лайкать страницы друзей, пользователей из групп или поиска, по списку (перед этим нужно собрать список ID целевой аудитории).

Для запуска инструмента нужно выбрать тип задачи и начать настройки лайкинга: указать количество отметок «Мне нравится» для одного пользователя; установить общий лимит на лайки (снижает риск блокировки или заморозки аккаунта); выбрать пол пользователя; отметить галочкой пункт о нахождении человека в сети.

Парсер

Парсер — это полезный инструмент для сбора целевой аудитории, сообществ, друзей, видео и обсуждений.

Для запуска парсинга нужно выбрать тип задачи и произвести настройки для таргетинга программы Quick Sender:

Указать источники для поиска данных. Ключевые слова для поиска групп, пабликов или видеороликов. Число участников сообществ. ID пользователя для сбора списка друзей.

Рассылка

Этот инструмент используется для массовой рассылки сообщений друзьям, по списку ID, группам, обсуждениям сообществ, стенам групп и пабликов.

Перед запуском инструмента необходимо выбрать тип задачи. Следующий этап — добавление списка пользователей, обсуждений или групп для осуществления процесса рассылки. Далее нужно написать текст для рассылки и, при необходимости, прикрепить медифайлы (аудиозаписи, видеоролики, изображения).

В разделе «Журнал событий» отображается прогресс выполнения задания. Для запуска рассылки необходимо нажать кнопку «Начать» на панели инструментов.