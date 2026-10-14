В данном списке представлены программы для замены PuTTY. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PuTTY, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены PuTTY.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PuTTY, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены PuTTY. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PuTTY, которые частично или полностью заменяют этот софт.