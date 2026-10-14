SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги PuTTY

В данном списке представлены программы для замены PuTTY. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PuTTY, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

Termius
Termius

Версия 10.2.1.0

Программа для доступа к рабочему компьютеру или серверу из дома

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (9)