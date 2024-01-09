PRTG Network Monitor — программа для мониторинга сетей. Позволяет сетевым администраторам следить за работой подключения, чтобы избежать сбоев и неисправностей, обеспечить стабильность. Программа поддерживает разные языки интерфейса, в том числе русский. Работает на Windows 10 и выше (только x64).

Утилита адаптирована для работы с базовыми серверами PRTG. Network Monitor можно использовать для мониторинга разных систем, сайтов, сервисов и источников трафика. Программа платная, однако имеет бесплатный тестовый период (30 дней).

Инсталляция программы проходит стандартным способом в несколько шагов. Для установки не требуется выполнять большое количество действий. PRTG Network Monitor поддерживает большинство наиболее популярных устройств, поэтому проблемы с распознаванием оборудования, как правило, не возникают.

После скачивания архива нужно ввести пробные имя и лицензионный ключ:

prtgtrial

000014-YUMKFM-8FFTDR-VECNFW-Z2HZ8W-442WRX-T3QGA7-U922MM-W9WCQ5-2WZQTP

Функции PRTG Network Monitor

PRTG Network Monitor позволяет анализировать работу сетей различного вида. Программа ориентирована, в первую очередь, на использование в организациях. С ее помощью можно упростить работу системных администраторов и создать удобную систему управления сетями.

Среди основных возможностей, доступных в PRTG Network Monitor, стоит отметить следующее:

Мониторинг сетевого оборудования и компьютеров.

Просмотр информации и аналитики приложений.

Мониторинг сетевого трафика.

Управление сведениями из баз данных.

Мониторинг промышленного, медицинского или иного специализированного оборудования.

Программа имеет обширные настройки, позволяющие настроить соединение любого из множества доступных видов и подстроить работу и интерфейс утилиты под нужные задачи.

Для полноценной работы не требуется устанавливать дополнительные модули. PRTG Network Monitor уже имеет полный спектр необходимых функций для мониторинга разного вида. Программа имеет удобный интерфейс, высокую производительность и приспособленность к большому количеству задач.

Network Monitor регулярно получает обновления и улучшения, которые устраняют выявленные неисправности и добавляют новые функции и возможности для пользователей.

PRTG Network Monitor — удобное решение для мониторинга различного вида, которое подойдет для организаций любого масштаба, от небольших фирм до крупных корпораций. Программа универсальна и предназначена для большого количества целей и задач.