Proxifier — программа для перенаправления трафика любых приложений через прокси-серверы, включая те, которые не поддерживают работу через прокси изначально, с возможностью создания цепочек прокси и гибкой настройки правил.

Программа платная, но имеет триал-версию на 31 день, работает на операционной системе Windows 7 и выше (32-бит и 64-бит) и имеет английский интерфейс.

Функции и возможности программы Proxifier

Перенаправление трафика любых приложений через прокси. Многие программы не умеют работать через прокси-серверы. Proxifier перехватывает все исходящие TCP-соединения на системном уровне и пропускает их через заданный прокси. Программа не требует изменения конфигурации внутри каждого софта — достаточно настроить Proxifier один раз, и любой запущенный трафик пойдет через прокси.

Поддержка всех основных типов прокси и аутентификации. Утилита работает с SOCKS 4, SOCKS 4A (с поддержкой доменных имен), SOCKS 5 (с аутентификацией по логину/паролю), HTTPS (Basic, Kerberos, NTLM) и HTTP. Это позволяет подключаться к большинству прокси-серверов, включая корпоративные решения вроде Microsoft ISA, Blue Coat, Squid, а также публичные и приватные прокси.

Создание цепочек прокси и резервных серверов. Можно выстроить цепочку из нескольких прокси произвольной длины, комбинируя разные протоколы. Если один из прокси в цепочке недоступен, программа автоматически переключается на следующий из списка резервных. Функция балансировки нагрузки распределяет трафик между несколькими прокси-серверами. Удобный интерфейс позволяет настраивать порядок и переключать отдельные прокси в цепочке.

Правила перенаправления. Пользователь создает правила, которые определяют, какой трафик через какой прокси направлять. Можно, например, пустить браузер через один прокси, а игровой клиент — через другой. Или направить все подключения к определенному домену через цепочку, а локальный трафик не трогать. Правила поддерживают маски и диапазоны, обрабатываются сверху вниз и могут быть включены или отключены по мере необходимости.

Работа с DNS через прокси. Обычно DNS-запросы идут мимо прокси, что может раскрывать посещаемые сайты. Proxifier умеет направлять DNS через прокси для всех поддерживаемых протоколов, а также использовать гибридный режим, автоматически определяя оптимальный способ. Список исключений с масками позволяет задать домены, для которых DNS не должен идти через прокси.

Мониторинг соединений в реальном времени. Главное окно программы показывает все текущие подключения: имя приложения, целевой хост и порт, статус, используемое правило и прокси, объем переданных и полученных данных. Доступен график трафика в реальном времени, глобальная статистика, а также возможность сохранять логи и дампы трафика для отладки. Системный значок в трее отображает активность сети. Все панели и размеры окон сохраняются при перезапуске программы.

Профили конфигурации в формате XML. Настройки сохраняются в файлах профилей в удобном для чтения XML-формате. Можно быстро переключаться между разными профилями, импортировать и экспортировать их. Профили можно защитить паролем с шифрованием AES 256 бит, а также развернуть системный профиль, принудительно используемый для всех пользователей. Поддерживается автоматическое обновление профиля с удаленного веб-сервера.

Поддержка Windows Services и приложений других пользователей. Proxifier может проксировать трафик не только текущего пользователя, но и системных служб, а также программ, работающих под другими учетными записями. Это особенно полезно в корпоративной среде, где некоторые сервисы должны выходить в интернет через корпоративный прокси. Утилита также позволяет настраивать правила для приложений, запускаемых при загрузке системы.

Как использовать свои прокси через Proxifier?

Чтобы добавить свои прокси в программу, нужно выполнить всего пару шагов. Эта инструкция подойдет даже новичкам. Вот что нужно сделать:

После открытия программы нужно перейти в раздел Profile — Proxy Servers. В открывшемся окне следует нажать на кнопку Add и добавить все актуальные прокси. Пользователю доступны адрес, порт и выбор протокола, а также расширенные настройки для более тонкой настройки. После этого прокси станут доступны для работы. Активировать прокси для всей сети или для конкретной программы можно в специальном окне, которое находится в разделе Profile — Proxification Rules.

Для базовой настройки прокси этих действий будет вполне достаточно, однако для опытных пользователей Proxifier может предложить еще много полезных опций, среди которых Proxy Checker и другие.