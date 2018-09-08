SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Playnite

В данном списке представлены программы для замены Playnite. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Playnite, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

EA App
EA App

Версия 13.809.0.6322

Игровой клиент Electronic Arts

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (41)
Ubisoft Connect
Ubisoft Connect

Версия 174.2.0.13389

Программа для скачивания игр от Ubisoft

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (15)
GOG Galaxy
GOG Galaxy

Версия 2.1.10.56

Программа для скачивания и запуска игр с разных игровых платформ

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (10)
Epic Games Launcher
Epic Games Launcher

Версия 20.3.3

Программа для скачивания игр из Epic Games Store

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
Minecraft Launcher
Minecraft Launcher

Версия 3.18.26

Программа для управления игрой Minecraft.

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Super Game Launcher
Super Game Launcher

Версия 1.0.1.0

Игровой лаунчер с разными играми

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Razer Cortex
Razer Cortex

Версия 10.7.9.0

Игровой лаунчер и программа для оптимизации Windows для игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)
Steam
Steam

Версия 2.10.91.91

Клиент для игрового сервиса Steam

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
uPlay
uPlay

Версия 1.0.1

Программа для скачивания игр от Ubisoft

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (23)