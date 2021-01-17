PingPlotter — программа для диагностики качества и мониторинга локального и/или интернет соединения между компьютером и целевым (вводимым пользователем) IP-адресом и/или доменным именем сайта. Это условно-бесплатное программное обеспечение. По истечению 14 дней с момента установки работоспособными остаются только базовые функции программы, а также до 10 минут урезается промежуток времени, в пределах осуществляется мониторинг и построение графика.

Утилита PingPlotter поддерживается операционными системами Windows 7 и выше (32 и 64 бит). Перевод интерфейса на русский язык не предусмотрен.

Программа PingPlotter

Утилита нашла широкое применение среди любителей многопользовательских онлайн-игр. С ее помощью геймеры могут определять промежуточные сетевые узлы, на которых наблюдаются задержки передачи данных. Это позволяет установить и причины увеличения времени задержки (пинга) между компьютером игровыми серверами. Но PingPlotter может применяться для диагностики соединения с любыми удаленными серверами вообще.

Вообще, утилита для своей работы использует две стандартные команды командной строки Windows — «ping» для определения времени задержки и «tracert» для определения промежуточных сетевых узлов между компьютером и целевым адресом. Но данные команды неудобны для использования в целях непрерывного мониторинга соединения.

Функции программы PingPlotter

Доступная для бесплатного использования версия PingPlotter позволяет диагностировать соединение только с одним IP-адресом или доменным именем сайта. Мониторинг по времени не ограничен, однако построение графиков ведется только в пределах последних 10 минут (более ранние данные удаляются автоматически).

При помощи PingPlotter можно собрать следующие сетевые данные:

Количество «прыжков» (промежуточных сетевых узлов), которое требуется совершить отправляемым сетевым пакетам от компьютера до целевого адреса и в обратном направлении.

Отображение IP-адреса и доменного имени (если присвоено) каждого сетевого узла.

Среднее, минимальное и текущее (при последнем измерении) время задержки на каждом из сетевых узлов.

Процент потерь сетевых пакетов на каждом из узлов.

Из настроек — возможность установки интервала времени отправки сетевых запросов от 0,5 секунды до 60 минут и общего времени мониторинга (от бесконечности до 60 минут).

Текущие данные из таблицы можно скопировать в буфер обмена или экспортировать в файл (например, для отправки системному администратору). Также предусмотрена функция создания скриншота всего окна с копированием получившегося изображения в буфер или его сохранением в файл.

Функции полной (платной) версии PingPlotter

В PRO-версии PingPlotter нет ограничений по количеству одновременно диагностируемых IP-адресов и доменных имен сайтов, мониторинг и построение на основании собранных данных графика может осуществляться вплоть до 48 часов. Также становятся доступными дополнительные функции, наиболее важные из которых:

Возможность сохранения рабочих сессий и их загрузка в будущем.

Удаленный просмотр данных мониторинга из личного кабинета на официальном сайте программы.

Функция сканирования локальной сети различными методами (Subnet Mask, mDNS, Bonjour, Zeroconf и др.), которая позволяет обнаружить все доступные в ней компьютеры, маршрутизаторы и устройства, подключенные к Wi-Fi-роутеру (если таковой используется).

Возможность выбора и настройки параметров отправляемых программой сетевых пакетов для диагностики соединения: ICMP Windows DLL, ICMP Raw Socket, UDP и TCP.

Автоматическое сохранение собранных данных за сессию в файл.

Программа PingPlotter распространяется по подписке. Также возможно приобретение пожизненной лицензии.