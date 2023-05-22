PDF Compressor Server — программа для автоматического сжатия (компрессии) PDF-документов, помещаемых пользователем в указанную локальную или общедоступную сетевую папку, с целью уменьшения занимаемого ими дискового пространства. Это бесплатное программное обеспечение для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 бит и 64 бит). Интерфейс программы не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа PDF Compressor Server?

Основное предназначение программы PDF Compressor Server — сжатие PDF-документов в автоматическом режиме с целью уменьшения их физического размера. Приложение способно отслеживать содержимое одной или нескольких папок, и при появлении в них новых PDF-файлов — автоматически осуществлять их компрессию.

Ключевым преимуществом PDF Compressor Server является поддержка общих сетевых папок, доступных в пределах локальной сети. При этом программа может быть установлена на любой компьютер, подключенный к этой сети проводным или беспроводным способом.

Как пользоваться программой PDF Compressor Server?

Использование программы PDF Compressor Server не требует специфических навыков, в т.ч. и потому, что в ней отсутствуют сложные для простых пользователей сетевые настройки. Для организации работы приложения нужно проделать следующее:

Кликнув по кнопке Add a Folder, указать в блоке Monitoring Folders одну или несколько сетевых и/или локальных папок, которые будут отслеживаться программой на предмет появления в них новых PDF-документов. В графе PDF Type выбрать тип исходных PDF-файлов: Text PDF (текстовые документы, содержащие текст, которые можно было бы выделить мышью) или Scanned PDF (отсканированные документы, состоящие из изображений-сканов, т.е. не содержащие выделяющийся мышкой текст). Указать путь для сохранения сжатых PDF-документов, кликнув по ссылке с указанием пути напротив метки Save to. В графе After Compressing выбрать действие, которое будет выполняться над исходными PDF-документами: Move Originals PDFs to (перемещение оригиналов в указанную папку) или Delete Originals PDFs (удаление оригиналов). При выборе Scanned PDF для выходных файлов указать разрешение DPI в пределах от 100 до 500 точек на дюйм (по умолчанию — 120). В графе Suffix указать символ или слово, которое будет подставляться в имена сжатых PDF-документов (можно оставить вариант по умолчанию, написать свой или удалить, чтобы не менять имен оригинальных файлов). Выставить напротив опции Create Folder вариант Yes или No, если сжимаемы PDF-документы следует помещать в индивидуальные папки или нет, соответственно. Установить при помощи ползунка Compress Quality качество сжатия (чем выше качество, тем больший размер будут иметь файлы, и наоборот).

На этом настройка программы PDF Compressor Server завершается. Останется лишь нажать на кнопку Start для запуска процесса мониторинга за указанными папками и автоматического сжатия помещаемых в них PDF-документов.