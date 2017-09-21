SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Open Broadcaster Software

В данном списке представлены программы для замены Open Broadcaster Software. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Open Broadcaster Software, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

NVIDIA Broadcast
NVIDIA Broadcast

Версия 2.0.0.23090415

Программа для стриминга видео в интернет

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
NVIDIA GeForce Experience
NVIDIA GeForce Experience

Версия 3.28.0.417

Утилита для настройки драйверов видеокарт от Nvidia

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Wirecast
Wirecast

Версия 10.1

Программа для трасляции видео (стриминга) c компьютера в интернет

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
PlayClaw
PlayClaw

Версия 5.5.3700

Запись видео во время игры

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)