Open Broadcaster Software — утилита для создания прямых эфиров и записи видео с компьютера и игровых консолей. С помощью приложения можно запускать трансляции на популярных стриминговых площадках: YouTube, Twitch, Mixer.

Программа совместима с операционной системой Windows (начиная от Windows 7) 32-бит и 64-бит. С недавнего времени официальная поддержка Windows Vista прекращена. Доступна русская версия ПО, что заметно упрощает процесс навигации и работы с OBS.

Загрузить утилиту можно бесплатно. Для получения полной версии не нужно приобретать лицензию или подписку.

Как пользоваться Open Broadcaster Software?

Работа со сценами

Пользователи приложения могут создавать несколько сцен и переключаться между ними во время прямой трансляции или записи видео с экрана ПК. На каждой сцене можно разместить разный контент: одна сцена будет отвечать за демонстрацию событий на экране компьютера; вторая — заглушка во время пауз на стриме.

Добавить новую сцену можно в интерфейсу Open Broadcaster Software. Для этого необходимо нажать на иконку плюса в соответствующем разделе.

После этого откроется окно для ввода названия новой сцены. В правой части интерфейса расположено небольшое меню для управления переходами между сценами. Здесь можно выбрать эффект: обрезка или затухание, а также длительности перехода в миллисекундах.

При нажатии на иконку плюса появится возможность добавления новых эффектов: перемещение, сдвиг, стингер и т.д.

Источники

В окне приложения OBS «Источники» пользователи могут запустить захват экрана: игры, отдельного приложения, сцены, текста, слайдшоу и т.д. Для этого следует нажать на иконку плюса в разделе и выбрать нужный режим захвата.

Настройки

Перед запуском прямой трансляции или записи видео необходимо произвести настройки программы. Открыть меню опций можно на главном экране приложения.

В разделе «Общие» выполняются настройки Open Broadcaster Software:

смена языка интерфейса;

выбор темы оформления;

отображение в системной трее;

активация функции автоматической записи во время прямой трансляции;

настройки при работе с проектором.

«Вещание». Здесь необходимо выбрать сервис, на котором будет запущен прямой эфир, а также сервер, на котором будет вестись трансляция. По умолчанию утилита автоматически подбирает наилучший сервер для стримов.

«Вывод». Здесь производятся настройки прямых трансляций и записи видеороликов. В подразделе «Потоковое вещание» необходимо указать битрейт. Этот показатель отвечает за качество потокового изображения. Оптимальный битрейт — 4 500. При превышении этого показателя у зрителей с низкой скоростью подключения к Интернету могут возникнуть проблемы с просмотром трансляции.

После битрейта необходимо выбрать кодек для обработки видео. Оптимальный вариант — x264. В завершении настройки стрима следует установить битрейт для аудио.

В подразделе «Запись» настраивается запись видео с экрана: путь для сохранения исходного файла, установка качества финальной записи, формат видеоролика.

«Аудио». Раздел для настройки звука: установка частоты дискретизации, выбор устройства для воспроизведения и записи на компьютере, скорость спада аудиометра, настройка управления микрофоном и т.д.

«Видео». Здесь пользователи программы Open Broadcaster Software устанавливают разрешение для видео: базовое и выходное. Чем выше этот показатель, тем лучше качество изображения и больше нагрузка на систему.

«Горячие клавиши». Раздел, в котором можно установить горячие клавиши для быстрого запуска основных функций утилиты: включение и отключение прямой трансляции, начало записи видео, переход между сценами, активация режима студии и т.д.

«Расширенные». Здесь устанавливается приоритет процесса, рендер видео, устройство для прослушивания аудио, формат исходного файла после записи и т.д.