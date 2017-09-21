В данном списке представлены программы для замены OBS Studio. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на OBS Studio, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены OBS Studio.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на OBS Studio, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены OBS Studio. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на OBS Studio, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 7 программ
Версия 26.8.1
Программа для получения информации о ПК и оптимизации продуктов AMD
Версия 2.0.0.23090415
Программа для стриминга видео в интернет
Версия 3.28.0.417
Утилита для настройки драйверов видеокарт от Nvidia
Версия 5.99
Программа для записи видео с экрана компьютера и игр
Версия 3.5.1808.2937
Программа для стриминга (вещания потокового видео в интернет)
Версия 10.1
Программа для трасляции видео (стриминга) c компьютера в интернет
Версия 5.5.3700
Запись видео во время игры