SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги OBS Studio

В данном списке представлены программы для замены OBS Studio. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на OBS Studio, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

AMD Software: Adrenalin Edition
AMD Software: Adrenalin Edition

Версия 26.8.1

Программа для получения информации о ПК и оптимизации продуктов AMD

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
NVIDIA Broadcast
NVIDIA Broadcast

Версия 2.0.0.23090415

Программа для стриминга видео в интернет

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
NVIDIA GeForce Experience
NVIDIA GeForce Experience

Версия 3.28.0.417

Утилита для настройки драйверов видеокарт от Nvidia

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Icecream Screen Recorder
Icecream Screen Recorder

Версия 5.99

Программа для записи видео с экрана компьютера и игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
XSplit Broadcaster
XSplit Broadcaster

Версия 3.5.1808.2937

Программа для стриминга (вещания потокового видео в интернет)

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Wirecast
Wirecast

Версия 10.1

Программа для трасляции видео (стриминга) c компьютера в интернет

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
PlayClaw
PlayClaw

Версия 5.5.3700

Запись видео во время игры

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)