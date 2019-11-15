SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги NetWorx

В данном списке представлены программы для замены NetWorx. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на NetWorx, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

Speedtest by Ookla
Speedtest by Ookla

Версия 1.15.200.001

Программа для измерения скорости доступа в интернет

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (25)
TMeter
TMeter

Версия 18.0.875

Программа для учета сетевого трафика и организации доступа в интернет

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
NetTraffic
NetTraffic

Версия 1.66.2

Программа для учета трафика и мониторинга сети

Оценок пока нет
NETworkManager
NETworkManager

Версия 1.20.2

Программа для усправления и мониторинга сетевых адаптеров

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
NetLimiter
NetLimiter

Версия 4.0.53.0

Программа для мониторинга и контроля сетевого трафика

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)