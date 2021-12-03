Network Scanner — многоцелевая программа для сканирования IPv4/IPv6-сетей с поддержкой различных сетевых протоколов и служб/инструментов Windows, так или иначе связанных с работой в сети. Это условно-бесплатное программное обеспечение (в бесплатной версии количество единовременно обрабатываемых сетевых устройств, хостов и т.д. ограничено 10 единицами). Программа Network Scanner подходит для установки на компьютеры под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (имеются отдельные сборки утилиты для 32-х и 64-разрядных систем). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Функции программы Network Scanner

Network Scanner — многофункциональная программа, способная заменить собой наиболее часто используемые сетевые инструменты из арсенала системных администраторов Windows:

Сканирование диапазона сетевых адресов IPv4/IPv6 с целью получения о конечных компьютерах, сетевых устройствах, рабочих станций и т.д. широкого спектра данных: MAC-адрес, имя хоста, общие ресурсы, информация об операционной системе/прошивке, таймаут пинга с использованием разных методов и многое другое.

Возможность задания сразу нескольких диапазонов для сканирования. Поддерживается написание диапазонов адресов с использованием, как стандартной, так и CIDR-нотации, причем в одном и том же задании можно использовать оба типа написания.

Функция автоматического определения диапазонов сетевых адресов помогает быстро создать таковой путем выбора сетевого адаптера, установленного на компьютере. Также возможна конфигурация диапазона адресов по имени хоста.

Возможность отправки командных сетевых пакетов «Wake-On-LAN» на устройства, поддерживающих управление по сети с использованием данной технологии.

Проверка открытых TCP и/или UDP-портов.

Удаленный доступ к WMI (Windows Management Instrumentation) — инструментарию управления Windows — с целью извлечения различной информации о компьютере и операционной системе: модель процессора, ключ продукта, объем памяти, аптайм и многое другое (программа Network Scanner позволяет формировать сотни WQL-выражений).

Удаленный доступ к реестру Windows для извлечения практически любой информации из него. В качестве запроса пользователь может указать, как ветвь, так ключ удаленного реестра, который требуется считать.

Удаленное получение сведений о папках и файлах: размер, CRC32 сумма, дата создания/изменения и др.

Подключение к сетевым устройствам по SNMP-протоколу (SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3) с возможностью просмотра иерархии SNMP MIB-переменных.

Удаленный доступ к членству в группах с целью определения членства в них пользователей и состав групп.

Автоматическое определение DHCP-серверов в локальной сети.

Фильтрация и поиск данных, полученных в ходе сканирования диапазонов адресов, по различным критериям.

Отправка XML и JSON-запросов к API устройств/хостов с целью получения данных в том или другом формате.

Подключение к удаленным устройствам по SSH-протоколу с возможностью отправки любых существующих SSH-команд.

Возможность привязки к Network Scanner внешних программ, установленных на компьютере, для их последующего запуска с требуемыми пользователю параметрами. Также можно использовать спецкоманды, автоматизирующие параметры для запускаемых программ путем считывания любых сведений о просканированных устройствах/хостах.

Стоимость лицензионной версии Network Scanner, снимающей ограничения на количество сканируемых одновременно хостов/устройств, на момент написания обзора составляла 2 190 руб.