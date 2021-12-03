Network Scanner — многоцелевая программа для сканирования IPv4/IPv6-сетей с поддержкой различных сетевых протоколов и служб/инструментов Windows, так или иначе связанных с работой в сети. Это условно-бесплатное программное обеспечение (в бесплатной версии количество единовременно обрабатываемых сетевых устройств, хостов и т.д. ограничено 10 единицами). Программа Network Scanner подходит для установки на компьютеры под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (имеются отдельные сборки утилиты для 32-х и 64-разрядных систем). Интерфейс имеет перевод на русский язык.
Функции программы Network Scanner
Network Scanner — многофункциональная программа, способная заменить собой наиболее часто используемые сетевые инструменты из арсенала системных администраторов Windows:
- Сканирование диапазона сетевых адресов IPv4/IPv6 с целью получения о конечных компьютерах, сетевых устройствах, рабочих станций и т.д. широкого спектра данных: MAC-адрес, имя хоста, общие ресурсы, информация об операционной системе/прошивке, таймаут пинга с использованием разных методов и многое другое.
- Возможность задания сразу нескольких диапазонов для сканирования. Поддерживается написание диапазонов адресов с использованием, как стандартной, так и CIDR-нотации, причем в одном и том же задании можно использовать оба типа написания.
- Функция автоматического определения диапазонов сетевых адресов помогает быстро создать таковой путем выбора сетевого адаптера, установленного на компьютере. Также возможна конфигурация диапазона адресов по имени хоста.
- Возможность отправки командных сетевых пакетов «Wake-On-LAN» на устройства, поддерживающих управление по сети с использованием данной технологии.
- Проверка открытых TCP и/или UDP-портов.
- Удаленный доступ к WMI (Windows Management Instrumentation) — инструментарию управления Windows — с целью извлечения различной информации о компьютере и операционной системе: модель процессора, ключ продукта, объем памяти, аптайм и многое другое (программа Network Scanner позволяет формировать сотни WQL-выражений).
- Удаленный доступ к реестру Windows для извлечения практически любой информации из него. В качестве запроса пользователь может указать, как ветвь, так ключ удаленного реестра, который требуется считать.
- Удаленное получение сведений о папках и файлах: размер, CRC32 сумма, дата создания/изменения и др.
- Подключение к сетевым устройствам по SNMP-протоколу (SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3) с возможностью просмотра иерархии SNMP MIB-переменных.
- Удаленный доступ к членству в группах с целью определения членства в них пользователей и состав групп.
- Автоматическое определение DHCP-серверов в локальной сети.
- Фильтрация и поиск данных, полученных в ходе сканирования диапазонов адресов, по различным критериям.
- Отправка XML и JSON-запросов к API устройств/хостов с целью получения данных в том или другом формате.
- Подключение к удаленным устройствам по SSH-протоколу с возможностью отправки любых существующих SSH-команд.
- Возможность привязки к Network Scanner внешних программ, установленных на компьютере, для их последующего запуска с требуемыми пользователю параметрами. Также можно использовать спецкоманды, автоматизирующие параметры для запускаемых программ путем считывания любых сведений о просканированных устройствах/хостах.
Стоимость лицензионной версии Network Scanner, снимающей ограничения на количество сканируемых одновременно хостов/устройств, на момент написания обзора составляла 2 190 руб.