SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги NetTraffic

В данном списке представлены программы для замены NetTraffic. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на NetTraffic, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

NetWorx
NetWorx

Версия 26.5

Программа для мониторинга работы сетевых соединений ПК

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (6)
MyLanViewer
MyLanViewer

Версия 6.7.9

Программа для сканирования IP-адресов и мониторинга сети

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (5)
NetSetMan
NetSetMan

Версия 5.0.4

Программа для настройки и управления сетевыми подключениями

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (32)
NETworkManager
NETworkManager

Версия 1.20.2

Программа для усправления и мониторинга сетевых адаптеров

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)