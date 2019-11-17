NetTraffic — программа для учета трафика и мониторинга скорости на сетевых интерфейсах в режиме реального времени. Это полностью бесплатная утилита, предназначенная для работы на компьютерах под управлением Windows XP, Vista, 7, 8/8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс приложения имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа NetTraffic?

Программа NetTraffic имеет два основных предназначения — мониторинг текущей скорости загрузки/выгрузки данных в сеть и подсчет трафика с возможностью вывода уведомлений при достижении его объема указанного пользователем значения. Обе функции могут работать, как со всеми существующими в системе сетевыми интерфейсами, так и только с теми, что выберет пользователь.

Мониторинг трафика в NetTraffic

Мониторинг осуществляется в режиме реального времени с частотой обновления от 100 мс с выводом информации в виде графика, дизайн которого может быть тонко настроен пользователем (цвета и графические эффекты, шрифты, форма и тип графика, анимация и т.д.). Общую статистику за все время наблюдений по количеству скачанных и переданных в сеть данных также можно просматривать в соответствующем окне программы. Эта статистика не статична — в нее также в режиме реального времени заносится принимаемый и отправляемый в данный момент сетевой трафик.

Подсчет трафика в NetTraffic

Функция подсчета трафика начинает работать сразу после запуска утилиты. Накопленные за рабочий сеанс данные сохраняются в базе программы, где они могут храниться неограниченное количество времени. Их можно просматривать в виде графика или таблицы за указываемый вручную пользователем временной диапазон — от часа до нескольких лет. Занесенные в базу сведения о расходе трафика можно экспортировать в виде XML-файла, который впоследствии может быть импортирован в программу обратно.

Если требуется, чтобы программа уведомляла пользователя о достижении израсходованного объема трафика определенного значения, то пользователь может активировать функцию квотирования. Данный инструмент окажется полезным для тех, кто не имеет безлимитного подключения к интернету. Программа NetTraffic не позволит уйти в перерасход, вовремя предупредив о достижении объема трафика указанного лимита.

Дополнительные функции

Помимо учета и мониторинга трафика, программа NetTraffic также обладает следующим функционалом:

Возможность отправки на указанных хост/IP-адрес сетевых команд ping, tracert и nslookup для проверки времени задержки соединения, вывода маршрута и информации по DNS-серверу.

Запуск наиболее востребованных сетевых команд командной строки Windows для получения информации о сетевых интерфейсах компьютера: ipconfig, netstat, route, arp, nbtstat и hostname.

Учет пройденного курсором мыши расстояния за выбранный период времени (о практическом предназначении функции можно только догадываться — возможно, поможет для определения «живучести» мышки).