SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги NetSetMan

В данном списке представлены программы для замены NetSetMan. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на NetSetMan, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

TMeter
TMeter

Версия 18.0.875

Программа для учета сетевого трафика и организации доступа в интернет

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
NetTraffic
NetTraffic

Версия 1.66.2

Программа для учета трафика и мониторинга сети

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