NetSetMan — программа для настройки и управления сетевыми подключениями/адаптерами на компьютерах под управлением Windows 7/8/8.1/10 (32/64 бит) с дополнительными сетевыми функциями. Это условно-бесплатное приложение. Доступная для бесплатного использования версия имеет функциональные ограничения (отсутствуют в первые 14 дней использования программы). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа NetSetMan?

Программа NetSetMan предназначена для быстрой ручной и автоматической настройки всех возможных (включая настройки драйвера) параметров проводных и беспроводных сетевых подключений/адаптеров. Приложение позволяет создавать профили с предварительно заданными настройками для выбранных подключений, а затем в один клик переключаться между ними. Также возможно создание различных условий для автоматического переключения между этими профилями.

Кроме того, в программе NetSetMan предусмотрены сетевые инструменты для быстрого сбора и экспорта в файл информации о сетевых соединениях, сканирования IP-адресов и хостов и получения списка приложений, использующих в текущий момент тот или иной сетевой протокол.

Бесплатный функционал NetSetMan

В число бесплатных функций приложения NetSetMan входит создание профилей с параметрами сетевых подключений с возможностью переключения между ними в ручном и автоматическом режиме. Каждый такой профиль, в свою очередь, может содержать настройки для нескольких адаптеров. Программа NetSetMan позволяет изменять практически все существующие параметры и управлять состоянием сетевых адаптеров, а также некоторыми системными настройками и функциями:

IP/MAC/DNS-адреса и шлюзы (как для IPv4, так и для IPv6).

Настройка локального WINS и SMPT серверов

Настройка таблицы маршрутов.

Управление DNS-суффиксами.

Включение/отключение сетевого адаптера, функции NetBIOS (если поддерживается), сетевых протоколов-переплетов и др.

Управление различными системными настройками: включение/отключение и управление списками исключений брандмауэра Windows, смена схемы электропитания, управление звуком, подключение сетевых дисков, запуск программ и выполнение любых CMD-команд и скриптов.

Отдельно отметим возможность создания условий, при которых будет автоматически включаться тот или иной профиль. К примеру, можно создать условие, основанное на:

Времени суток или днях недели (в 2 часа ночи — один профиль, в 5 часов — другой).

Наличии связи с указанным IP-адресом (если команда «ping» не возвращает ответа, выбрать другой профиль).

Параметрах точки доступа Wi-Fi (если связь плохая — «одна антенна», отключить соединение).

Платный функционал NetSetMan

К числу платных (но доступных бесплатно в течение 14 дней) относятся функции по управлению беспроводными Wi-Fi-адаптерами и сканированию сети (сетевые инструменты). Программа предоставляет возможность сканирования всех доступных точек доступа с целью получения о них различных сведений, задавать условия для подключения к ним, переключаться между созданными на компьютере Wi-Fi-профилями.

Касательно сетевого инструментария, к их числу относятся следующие функции:

Выполнение консольных команд с параметрами: «ping», «tracert», «nslookup», «netstat» и «ipconfig».

Сбор сведений обо всех сетевых подключениях с выводом полученных данных в таблицу и возможностью их экспорта в файл.

Сетевой сканер диапазонов IPv4 и IPv6-адресов и сканирование по протоколам ARP и NDP.

Отображение списка запущенных на компьютере приложений, осуществляющих прием/передачу данных по протоколам TCP и/или UDP, с возможностью принудительного завершения их работы.

NetSetMan может работать напрямую с USB-флешки без установки, для чего нужно выбрать соответствующую опцию при ее установке.