NetSetMan — программа для настройки и управления сетевыми подключениями/адаптерами на компьютерах под управлением Windows 7/8/8.1/10 (32/64 бит) с дополнительными сетевыми функциями. Это условно-бесплатное приложение. Доступная для бесплатного использования версия имеет функциональные ограничения (отсутствуют в первые 14 дней использования программы). Интерфейс имеет перевод на русский язык.
Зачем нужна программа NetSetMan?
Программа NetSetMan предназначена для быстрой ручной и автоматической настройки всех возможных (включая настройки драйвера) параметров проводных и беспроводных сетевых подключений/адаптеров. Приложение позволяет создавать профили с предварительно заданными настройками для выбранных подключений, а затем в один клик переключаться между ними. Также возможно создание различных условий для автоматического переключения между этими профилями.
Кроме того, в программе NetSetMan предусмотрены сетевые инструменты для быстрого сбора и экспорта в файл информации о сетевых соединениях, сканирования IP-адресов и хостов и получения списка приложений, использующих в текущий момент тот или иной сетевой протокол.
Бесплатный функционал NetSetMan
В число бесплатных функций приложения NetSetMan входит создание профилей с параметрами сетевых подключений с возможностью переключения между ними в ручном и автоматическом режиме. Каждый такой профиль, в свою очередь, может содержать настройки для нескольких адаптеров. Программа NetSetMan позволяет изменять практически все существующие параметры и управлять состоянием сетевых адаптеров, а также некоторыми системными настройками и функциями:
- IP/MAC/DNS-адреса и шлюзы (как для IPv4, так и для IPv6).
- Настройка локального WINS и SMPT серверов
- Настройка таблицы маршрутов.
- Управление DNS-суффиксами.
- Включение/отключение сетевого адаптера, функции NetBIOS (если поддерживается), сетевых протоколов-переплетов и др.
- Управление различными системными настройками: включение/отключение и управление списками исключений брандмауэра Windows, смена схемы электропитания, управление звуком, подключение сетевых дисков, запуск программ и выполнение любых CMD-команд и скриптов.
Отдельно отметим возможность создания условий, при которых будет автоматически включаться тот или иной профиль. К примеру, можно создать условие, основанное на:
- Времени суток или днях недели (в 2 часа ночи — один профиль, в 5 часов — другой).
- Наличии связи с указанным IP-адресом (если команда «ping» не возвращает ответа, выбрать другой профиль).
- Параметрах точки доступа Wi-Fi (если связь плохая — «одна антенна», отключить соединение).
Платный функционал NetSetMan
К числу платных (но доступных бесплатно в течение 14 дней) относятся функции по управлению беспроводными Wi-Fi-адаптерами и сканированию сети (сетевые инструменты). Программа предоставляет возможность сканирования всех доступных точек доступа с целью получения о них различных сведений, задавать условия для подключения к ним, переключаться между созданными на компьютере Wi-Fi-профилями.
Касательно сетевого инструментария, к их числу относятся следующие функции:
- Выполнение консольных команд с параметрами: «ping», «tracert», «nslookup», «netstat» и «ipconfig».
- Сбор сведений обо всех сетевых подключениях с выводом полученных данных в таблицу и возможностью их экспорта в файл.
- Сетевой сканер диапазонов IPv4 и IPv6-адресов и сканирование по протоколам ARP и NDP.
- Отображение списка запущенных на компьютере приложений, осуществляющих прием/передачу данных по протоколам TCP и/или UDP, с возможностью принудительного завершения их работы.
NetSetMan может работать напрямую с USB-флешки без установки, для чего нужно выбрать соответствующую опцию при ее установке.