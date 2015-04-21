SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги NetLimiter

В данном списке представлены программы для замены NetLimiter. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на NetLimiter, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

GlassWire
GlassWire

Версия 3.11.1164

Программа для мониторинга трафика с функциями фаервола

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
NetWorx
NetWorx

Версия 26.5

Программа для мониторинга работы сетевых соединений ПК

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (6)
Charles
Charles

Версия 4.6.2

Контроль интернет-трафика

Оценок пока нет
Traffic Inspector

Версия 3.0.2.903

Организация и контроль доступа в Интернет.

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (12)
Cisco CDP Monitor
Cisco CDP Monitor

Версия 3.3

Контроль и диагностика сетей

Оценок пока нет
Quick Ping Monitor
Quick Ping Monitor

Версия 3.12

Сервисная программа наблюдения за ip.

Оценок пока нет