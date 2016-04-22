NetLimiter — простая и удобная утилита, которая позволяет решить проблему контроля сетевого трафика. Программа отслеживает сетевую активность каждого приложения (с доступом к интернету), которое запущена на операционной системе Windows.

ПО управляет интернет-трафиком и контролирует скорость потока данных. Пользователи могут вручнуют настроить скорость загрузки данных и отправки информации для каждого соединения или активного приложения. Благодаря этому можно снизить нагрузку на сеть и увеличить скорость работы интернета: файлы будут скачиваться с большей скоростью, а веб-страницы в браузере загружаться быстрее. Также, в NetLimiter можно посмотреть подробную статистику по всем соединениям. Она отображается в формате таблиц и графиков.

Поддерживается возможность удаленного подключения к сети. Можно просмотреть лог-файл текущего интернет-соединения. В параметрах утилиты, пользователи могут изменить оформление интерфейса. Также, можно выбрать стиль графика и время обновления статистики.

Программа распространяется по условно-бесплатной модели. В бесплатной версии NetLimiter есть ряд ограничений. Стоимость лицензии (Pro-версия) составляет 30 долларов.

Как пользоваться программой NetLimiter?

После запуска утилиты, NetLimiter автоматически подключится к вашему интернет-соединению. После этого откроется главное окно, где расположены основные функции.

Первый доступный раздел — «Активность». Здесь отображается список всех приложений, у которых есть доступ к интернету. Также здесь показана следующая статистика: скорость загрузки и отдачи, текущий приоритет, ограничение загрузки, ограничение отдачи. Все параметры скорости отслеживаются в режиме реального времени и поэтому постоянно меняются.

Можно переключить список, чтобы посмотреть приложения, которые сейчас находится не в сети. Есть список программ, которые находятся скрытом режиме. Переключатель находится в верхней части интерфейса, над списком активных приложений.

Для каждой активной программы можно установить особое правило. Чтобы выполнить эту операцию, выберите приложение в списке и нажмите правую кнопку мыши. Откроется меню управления ПО. Выберите пункт «Добавить правило».

Откроется окно «Редактор правил». Здесь пользователям нужно выполнить следующие действия:

В строке «Зона» находится два пункта: LocalNetwork (используется для приложений, который работает по локальной сети), Internet (для программ, которые работают через стандартное интернет-соединение). В разделе «Правило» нужно указать тип правила: ограничение, приоритет, блокировщик, квоты. Также нужно указать направление трафика: входящий, исходящий или оба. «Значение». Здесь нужно указать ограничение трафика (если вы выбрали данную опцию в строке «Тип правила»). Ограничения устанавливаются в KB/s, MB/s, GB/s, B/s, Bit/s, Kbit/s, Mbit/s, Gbit/s. Чтобы активировать правило, отметьте галочкой последний пункт «Включено».

В редакторе правил есть вторая доступная вкладка — «Планировщик». Здесь пользователи могут указать временное условие. Например, останавливать утилиту каждый день в определенное время. Все параметры указываются вручную.

Еще одна полезная функция, которая есть в программе NetLimiter — просмотр подробной статистики трафика по каждому приложению. Для этого нужно открыть меню управления активной программой через правую кнопку мыши и выбрать инструмент «Статистика трафика». Откроется новое окно со статистикой: объем загруженный и отправленной информации за определенный период времени. Время, за которое будет показана статистика, можно выбрать вручную: за последние 24 часа, за неделю, месяц или год. Также, пользователи могут указать точное время, за которое нужно построить график.

Также можно посмотреть отчет о потреблении трафика только в определенной зоне. Например, локальной сети или при обычном интернет-соединении. Можно выставить пользовательский фильтр: выбрать сети, протоколы, пользователей, приложения. Полученные результаты можно экспортировать на компьютер в формате CSV. Для этого необходимо указать папку или раздел на ПК, где NetLimiter сохранит полученный отчет.

Чтобы создать новое удаленное подключение, необходимо перейти в раздел меню «Файл». Здесь выберите опцию «Удаленное подключение». Откроется новое окно, в котором следует указать следующую информацию для быстрого подключения: имя хоста или адрес, имя пользователя. Чтобы использовать текущие учетные данные пользователя, нужно оставить поле «Имя пользователя» пустым.

Текущие подключения отображаются в разделе «Список подключений». От них можно отключиться или удалить из этого списка, чтобы создать новое удаленное подключение.