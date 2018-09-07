SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Nearby Share

В данном списке представлены программы для замены Nearby Share. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Nearby Share, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

SHAREit
SHAREit

Версия 4.0.6.117

Программа для передачи файлов по Wi-Fi

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (9)