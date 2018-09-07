Nearby Share (Обмен с окружением) — программа и веб-сервис для передачи файлов с одного компьютера на другой, а также с компьютера на мобильное устройство Android, и в обратном направлении, по локальной беспроводной сети Wi-Fi или Bluetooth. Приложение Nearby Share распространяется бесплатно.

Установка программы возможна только на компьютеры под управлением 64-битной версии ОС Windows 10 или 11. Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Nearby Share?

Многие пользователи смартфонов под управлением Android знакомы со встроенным приложением «Обмен с окружением», предназначенным для обмена файлами между устройствами по Wi-Fi или Bluetooth-соединению. Теперь при помощи программы Nearby Share передавать файлы можно между двумя компьютерами, а также между компьютером и Android-смартфоном.

Функции программы Nearby Share

Отметим следующие основные моменты:

Удобство и простота использования. С помощью приложения Nearby Share пользователи могут быстро передавать фото, видео, документы, аудиофайлы или даже целые папки с файлами между устройством Android и компьютером под управлением Windows. От пользователя требуется только авторизоваться в приложении, используя учетную запись Google, и затем он сразу сможет обмениваться файлами с другими пользователями, также использующими данную программу.

Надежная система безопасности. Приложение Nearby Share защищает конфиденциальность, в т.ч. и благодаря тому, что пользователи могут контролировать, кто может видеть устройство и отправлять на него файлы: только он сам, друзья и члены семьи или любой желающий.

Удобство работы на компьютере. На ПК с большим дисплеем пользоваться программой Nearby Share удобнее, нежели на смартфоне или даже планшете. Теперь пользователи, привыкшие обмениваться файлами через приложение «Обмен с окружением», смогут легко передавать на компьютер файлы прямо с устройства Android.

Нужные файлы всегда под рукой. С программой Nearby Share пользователю больше не придется отправлять себе файлы по электронной почте, чтобы потом открыть их на своем мобильном устройстве. Теперь их можно передавать с ПК прямо на устройство Android всего в несколько кликов: можно нажать на файл правой кнопкой мыши и выбрать опцию отправки через «Обмен с окружением» или просто перетащить его в окно приложения.

Отдельно отметим, что установка приложения Nearby Share на мобильное устройство не требуется. Функция «Обмен с окружением» встроена в каждый смартфон и планшет под управлением ОС Android 6 и выше. Достаточно установить приложение на компьютер с Windows и убедиться, что он смог обнаружить Android-девайс. На этом все — файлы можно отправлять.