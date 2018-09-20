SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги MyCam

В данном списке представлены программы для замены MyCam. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MyCam, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

Action!
Action!

Версия 4.48.1

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (13)
WebCam Monitor
WebCam Monitor

Версия 6.28

Программа для создания системы видеонаблюдения

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (9)
Bandicam
Bandicam

Версия 6.2.4.2083

Запись видео с экрана монитора

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
ContaCam
ContaCam

Версия 9.9.17

Программа для создания домашней системы видеонаблюдения

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
WebcamXP
WebcamXP

Версия 5.9.8.7

Программа для записи видео с веб-камеры, трансляции видео в сеть, создания домашней системы видеонаблюдения

Оценок пока нет
Movavi Screen Capture Studio
Movavi Screen Capture Studio

Версия 10.0.1

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
WebcamMax
WebcamMax

Версия 8.0.7.8

Программа для наложения спецэффектов на фото и видео с веб-камеры

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (38)
Live WebCam
Live WebCam

Версия 2.0

Программа для фотографирования с веб-камеры в автоматическом режиме

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (39)
oCam Screen Recorder
oCam Screen Recorder

Версия 366.0.0.0

Запись видео с монитора

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