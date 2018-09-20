В данном списке представлены программы для замены MyCam. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MyCam, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены MyCam.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MyCam, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены MyCam. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MyCam, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 9 программ
Версия 4.48.1
Программа для записи видео с экрана
Версия 6.28
Программа для создания системы видеонаблюдения
Версия 6.2.4.2083
Запись видео с экрана монитора
Версия 9.9.17
Программа для создания домашней системы видеонаблюдения
Версия 5.9.8.7
Программа для записи видео с веб-камеры, трансляции видео в сеть, создания домашней системы видеонаблюдения
Версия 10.0.1
Программа для записи видео с экрана
Версия 8.0.7.8
Программа для наложения спецэффектов на фото и видео с веб-камеры
Версия 2.0
Программа для фотографирования с веб-камеры в автоматическом режиме
Версия 366.0.0.0
Запись видео с монитора