SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Mudfish

В данном списке представлены программы для замены Mudfish. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Mudfish, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

GearUP Booster
GearUP Booster

Версия 3.4.1.75

Программа для снижения времени отклика онлайн-игр

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (27)
ExitLag
ExitLag

Версия 5.23.3

Программа для уменьшения пинга в онлайн-играх

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (49)
cFosSpeed
cFosSpeed

Версия 12.50

Программа для увеличения скорости интернет-соединения

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (13)