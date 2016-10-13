SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Magic WiFi

В данном списке представлены программы для замены Magic WiFi. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Magic WiFi, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

WiFi Analyzer
WiFi Analyzer

Версия 2.8.3.0

Программа для анализа и настройки сигнала Wi-Fi

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (27)
Wireless Network Watcher
Wireless Network Watcher

Версия 2.40

Утилита для получения информации о Wi-Fi

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
CommView for WiFi
CommView for WiFi

Версия 7.3

Программа для мониторинга и тестирования Wi-Fi сетей

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Connectify Hotspot
Connectify Hotspot

Версия 2018.4.3.39218

Программа для раздачи интернета с компьютера

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
MyPublicWiFi
MyPublicWiFi

Версия 5.1

Программа для раздачи Wi-Fi с компьютера

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (7)
WiFi HotSpot Creator
WiFi HotSpot Creator

Версия 2.0

Программа для создания виртуальной точки доступа Wi-Fi

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (11)