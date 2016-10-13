В данном списке представлены программы для замены Magic WiFi. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Magic WiFi, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Magic WiFi.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Magic WiFi, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Magic WiFi. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Magic WiFi, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 6 программ
Версия 2.8.3.0
Программа для анализа и настройки сигнала Wi-Fi
Версия 2.40
Утилита для получения информации о Wi-Fi
Версия 7.3
Программа для мониторинга и тестирования Wi-Fi сетей
Версия 2018.4.3.39218
Программа для раздачи интернета с компьютера
Версия 5.1
Программа для раздачи Wi-Fi с компьютера
Версия 2.0
Программа для создания виртуальной точки доступа Wi-Fi