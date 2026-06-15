Леста Игры — официальный лаунчер компании "Леста Игры" для запуска, установки и обновления игр "Мир танков", "Мир кораблей" и Tanks Blitz.
Программа бесплатная, работает на операционной системе Windows 7 и выше (64-бит) и имеет полностью русифицированный интерфейс.
Функции и возможности программы Lesta Game Center
- Управление играми в одном месте и импорт уже установленных проектов. В приложении собраны все игры компании "Леста Игры". Во вкладке Все игры отображаются доступные для установки проекты, а уже установленные помечены галочкой Установлено. Если игры уже были на компьютере до установки лаунчера, их можно импортировать с помощью специальной кнопки. После этого они появятся в интерфейсе Lesta Game Center без необходимости повторной загрузки.
- Установка и обновление игр с возможностью выбора режима потребления ресурсов. Через лаунчер можно устанавливать любые игры Lesta Games: достаточно выбрать проект, указать папку для установки, принять лицензионное соглашение и нажать Установить. Процесс обновления также полностью автоматизирован. В настройках доступно два режима: минимальное потребление ресурсов, при котором лаунчер уступает системные ресурсы другим задачам и почти не мешает работе за компьютером, и режим использования всех доступных ресурсов, который ускоряет установку, но может замедлять другие программы.
- Настройки загрузки, расписания и фоновой работы. Можно ограничить максимальную скорость скачивания обновлений и раздачи, а также отменить обмен данными с другими пользователями. Для автоматического обновления игр настраивается индивидуальное расписание. Лаунчер может сворачиваться в трей при закрытии окна и продолжать работу в фоновом режиме, а также автоматически сворачиваться при запуске игры, не отвлекая внимание.
- Общая авторизация и управление несколькими играми через одну учетную запись. После входа в Lesta Game Center авторизация действует сразу для всех игр. Не нужно вводить логин и пароль отдельно для "Мира танков", "Мира кораблей" и Tanks Blitz. Для некоторых игр предусмотрены дополнительные варианты запуска: если справа от кнопки Играть отображается стрелка, при ее нажатии появляются доступные опции с описанием.
- Новости, видео и скидки прямо в интерфейсе лаунчера. Lesta Game Center — это не просто инструмент для запуска, но и информационная платформа. В приложении можно читать свежие новости о будущих функциях и особенностях игр, смотреть видео и следить за выгодными предложениями и скидками. Таким образом, вся важная информация о проектах остается всегда под рукой, не нужно искать ее на сайтах или в социальных сетях.