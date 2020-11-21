Lansweeper — программа для администрирования локальных сетей, сканирования заданного пользователем диапазона IP-адресов, обнаружения подключенных к сети сетевых устройств, запущенного программного обеспечения и различных типов сетевых элементов.

Это условно-бесплатное приложение (без оформления подписки можно сканировать до 100 IP-адресов/хостов/сетевых элементов). Работает программа в операционных системах Windows 7 и выше (32/64 бит), перевод интерфейса на русский язык не предусмотрен.

Зачем нужна программа Lansweeper?

Сетевой IP-сканнер Lansweeper имеет довольно широкие функциональные возможности, для использования некоторых из них потребуются навыки в сетевом администрировании. Одна из самых востребованных функций программы — сетевое сканирование. При помощи Lansweeper можно получить различную сетевую информацию о таких объектах и элементах сети, как:

Компьютеры и любые пользовательские сетевые устройства, подключенные к сети по проводному и/или беспроводному каналу связи: смартфоны, принтеры, сканеры, видеокамеры, IP-телефоны или даже UPS (устройства бесперебойного питания) и компьютерные мониторы. Lansweeper определяет модели устройств, производителей, серийные номера, используемые ими сетевые интерфейсы и многое другое.

Сетевое оборудование связи: роутеры, рабочие станции, NAS-устройства, концентраторы, хабы и т.д. Помимо выдачи информации об устройствах коммуникации, Lansweeper также может помочь пользователю, к примеру, в построении карты сети на основании обнаруженных сетевых узлах.

Широкий спектр программного обеспечения, установленного/запущенного на сканируемых компьютерах и сетевых устройствах. При помощи Lansweeper можно получить полную информацию об операционных системах Windows, Linux, MAC OS и различных программах, включая сетевые экраны (брандмауэры/фаерволы), антивирусные средства, виртуальные машины и многих других разновидностях ПО.

Программу Lansweeper можно использовать и в качестве средства мониторинга за удаленными компьютерами, для чего на них нужно установить соответствующие модули данной утилиты. В случае с ПК под управлением Windows таким модулем является небольшая сетевая служба, автоматически запускающаяся при загрузке компьютера. Если сделать это, сетевой администратор сможет получать такую информацию о подконтрольных ему машинах, как:

Полная информация об учетных записях пользователей ПК с возможностью просмотра их прав доступа к ПК.

Основные характеристики многих встроенных и внешних устройств компьютера (например, объем памяти ОЗУ, тип сетевого интерфейса, технические данные процессора и т.д.).

Данные обо всех подключенных к компьютеру носителей информации: оставшийся/занятый размер дискового пространства, используемая файловая система и т.д.

Активные/деактивированные системные/пользовательские службы Windows и вообще все запущенные процессы с выводом данных о потребляемых ими аппаратных ресурсов ПК (память, ЦП и т.п.).

Различные логи операционной системы, установленные системные обновления и многое другое.