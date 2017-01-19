Kerio Control – специальная программа, разработанная для создания безопасного интернет-доступа через компьютеры, объединенных в локальную сеть.

Установка контрольного сетевого экрана применяется на предприятиях и в учебных организациях. Доступ в сеть, предоставляемый программой, ограничен внесенными в реестр сайтами. В комплекс инструментов по защите входят мощные антивирусные компоненты, предупреждающие вторжения в систему нежелательных файлов и программ, а также алгоритмы, гарантирующие защиту локальной сети.

Kerio Control имеет включенный прокси-сервер. Через программу можно управлять интенсивностью сетевого канала и контролировать пользовательскую активность всех объединенных в локальную сеть устройств.