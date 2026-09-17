Jellyfin – бесплатное решение для создания медиа-сервера. Позволяет организовать трансляцию контента с одного устройства на другое, удобно структуризировать файлы. Работает с разными типами мультимедиа. Программа является форком Emby (была создана на базе этого приложения).

Одно из главных преимуществ Jellyfin – полностью открытый исходный код, обеспечивающий безопасность при использовании для трансляции. Программа является кроссплатформенной, то есть работает на разных устройствах и операционных системах. Поддерживаются Windows последних версий, macOS, GNU/Linux, а также мобильные ОС. Доступно большое количество языков интерфейса, в том числе русский.

Настройка Jellyfin

Для настройки медиа-сервера на базе Jellyfin необходимо иметь, как минимум, два устройства. На одно из них нужно установить Jellyfin Server, который будет обеспечивать трансляцию. На нем можно будет заниматься организацией медиафайлов и управлять ими. В большинстве случаев для этого используют компьютер.

Второе устройство будет принимать трансляцию. На него необходимо установить клиент Jellyfin. Таких устройств может быть несколько. В их роли могут выступать как компьютеры и ноутбуки, так и мобильные гаджеты (смартфоны, планшеты), а также игровые консоли и телевизоры с поддержкой функционала SmartTV.

Возможности программы Jellyfin

Jellyfin позволяет настроить трансляцию медиа-сервера с использованием нескольких устройств. Благодаря кроссплатформенности программы, ее можно применять как на ПК, так и на смартфонах, планшетах, игровых консолях или телевизорах. Открытость исходного кода обеспечивает безопасность, а удобный интерфейс позволяет быстро разобраться в функциях.

Недостатком Jellyfin можно выделить отсутствие поддержки AirPlay и официальных версий приложения (клиента) для консолей Nintendo Switch и PlayStation. Кроме того, приложение не обладает интегрированным функционалом для резервного копирования файлов, что может стать минусом для некоторых пользователей.

Используя Jellyfin, можно быстро создать простой медиа-сервер, все данные в котором будут удобно организованы и собраны в одном месте. У программы нет ограничений на количество каналов при работе с ТВ-тюнерами, что является ее преимуществом. Кроме того, Jellyfin поддерживает русский язык и распространяется полностью бесплатно.