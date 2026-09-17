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Jellyfin

Jellyfin

Программа для создания медиа-сервера

3,8 (5)
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Актуальная версия 12.1
Скачать 199 MB
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Скриншоты

История изменений

Версия 12.1

  • Исправлено объединение вложенных папок сезонов без номеров в один сезон.
  • Исправлена логика принудительных субтитров: режим forced-only теперь корректно переопределяет ранее запомненные субтитры.
  • Исправлена обработка ошибок авторизации SyncPlay и ограничено время ожидания участников группы.
  • Исправлена проблема, из-за которой запрос UserViews мог расходовать слишком много памяти и показывать неверное количество элементов.
  • Отзыв доступа у устройства теперь корректно завершает уже активные сеансы.
  • Снижено использование памяти при оптимизации базы данных и исправлена целостность резервной копии перед миграцией.
  • Исправлена группировка разных версий одного видео и сохранение объединений, сделанных вручную.
  • Элементы библиотеки больше не удаляются из базы при ошибке чтения содержимого каталога.
  • Исправлены проблемы EPG и обработка некоторых рейтингов.
  • Улучшена работа с коллекциями, плейлистами и метаданными.

Оценки программы

3,8

5 оценок Оценок пока нет

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