SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Ivideon

В данном списке представлены программы для замены Ivideon. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Ivideon, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

IP Camera Viewer
IP Camera Viewer

Версия 4.1.2.0

Видеонаблюдение через USB и IP-камеры

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (13)
CamStudio
CamStudio

Версия 3.0

Запись видео и аудио с экрана монитора.

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
WebCam Monitor
WebCam Monitor

Версия 6.28

Программа для создания системы видеонаблюдения

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (9)
CyberLink YouCam 365
CyberLink YouCam 365

Версия 10

Программа для веб-камеры

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (7)
SplitCam
SplitCam

Версия 10.7.18

Программа для разделения видеопотоков от вебкамер

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
Bandicam
Bandicam

Версия 6.2.4.2083

Запись видео с экрана монитора

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
AbelCam
AbelCam

Версия 4.4

Программа для создания домашней системы видеонаблюдения и трансляции видео в сеть

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
Live WebCam
Live WebCam

Версия 2.0

Программа для фотографирования с веб-камеры в автоматическом режиме

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (39)
iSpy
iSpy

Версия 7.1.8

Программа для создания систем видеонаблюдения

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Security Monitor Pro
Security Monitor Pro

Версия 5.48

Программа для IP-камер

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
ManyCam
ManyCam

Версия 6.0

Программа для вебкамеры

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)