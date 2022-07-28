Ivideon — онлайн-сервис и одноименная программа для видеонаблюдения, позволяющая создать собственную домашнюю/офисную систему из IP и/или веб-камер с функциями просмотра прямой трансляции по локальной или глобальной сети через браузер, записи видео на компьютере или в облачном хранилище и многими другими.

Приложение работает в операционных системах Windows XP (требуется установка специальной версии), Vista, 7, 8, 10 и 11. Существуют версии Ivideon для систем на 32 и 64 бит. Интерфейс программы выполнен на русском языке.

Также приложение Ivideon можно установить на смартфоны на Android и iOS.

Состав системы Ivideon

В отличие от многих аналогичных программ, Ivideon состоит из двух отдельных модулей — сервера (Ivideon Server) и клиента (Ivideon Client). Серверный модуль — основной — предназначен для приема видео с камер и последующей его трансляции в сеть. Клиентский модуль служит в качестве настольной Windows-программы для просмотра видео, транслирующихся приложением Ivideon Server.

Вообще, система Ivideon устроена таким образом, что использование клиентского модуля Ivideon Client необязательно. Вместо него для просмотра видео с камер видеонаблюдения можно использовать любой браузер или даже мобильное iOS/Android-приложение.

Однако, клиент Ivideon Client необходим при организации видеотрансляции в локальную сеть в случаях, когда отсутствует доступ к интернету.

В любом случае для начала использования системы видеонаблюдения Ivideon требуется создать учетную запись на официальном сайте разработчиков. Она необходима для обеспечения возможности трансляции видео в сеть, сохранения видеозаписей в облаке, открытия доступа к камерам другим пользователям и многих других операций. Возможности программы зависят от типа учетной записи. Минимальный функционал (например, просмотр камеры удаленно) не требует денежных вложений.

Функции серверного модуля Ivideon Server

Основные задачи программы Ivideon Server — получение доступа к камере (или нескольким) видеонаблюдения, прием с них видеоизображения, его трансляция в сеть и/или запись в локальное хранилище (сохранение на компьютере).

В приложении предусмотрен специальный «Мастер настройки», который поможет пользователю подключиться к имеющимся камерам. В программе предусмотрены настройки для сотен моделей IP-камер и даже DVR/NVR-устройств (видеорегистраторы), также имеется функция автоматического поиска камер, потому проблем с подключением к ним возникнуть не должно. Веб-камеры подключаются вообще без всяких настроек — достаточно, чтобы на компьютере были установлены драйверы на устройство.

Также через серверный модуль Ivideon осуществляется:

Настройка режима работы записи: «Отключена», «Непрерывная», «При срабатывании детектора», «По расписанию».

Настройка локального хранилища (путь, максимальный объем и т.д.).

Настройка детектора движения/звука с возможностью зонирования, срабатывание которого приведет к старту записи с той камеры, в которой было зафиксировано перемещение.

Настройка расписания работы камеры по дням недели и времени суток.

Настройка и включение функции трансляции видео с камер в локальную сеть.

Настройка качества сохраняемого видео и некоторые другие параметры.

Функции клиента Ivideon Client

Клиентский модуль Ivideon служит для подключения к видеотрансляции, созданной основной программой Ivideon Server. Он может работать в двух режимах:

Онлайн. В этом режиме Ivideon Client может подключаться к серверу Ivideon удаленно. Другими словами, домашние/офисные и т.д. камеры можно просматривать из любой точки планеты. Для этого программа-клиент потребует авторизации в системе с использованием ранее созданной учетной записи. Функциональные возможности клиента зависят от выбранного тарифного плана (бесплатен лишь просмотр камер онлайн и некоторые другие функции). Офлайн. Данный режим позволяет подключаться к Ivideon Server без наличия доступа в интернет. При этом система может работать и при установке программ на один компьютер, и при установке их на разные компьютеры, подключенные к одной сети (как проводной LAN, так и беспроводной Wi-Fi).

Прочие возможности Ivideon Client:

Подключение и просмотр видео с нескольких камер одновременно.

Возможность одновременного подключения к нескольким локальным серверам (т.е. компьютерам, на которых установлен Ivideon Server).

Просмотр видеозаписей, сохраненных в серверной программе Ivideon Server, и другие функции.

Веб-сервис Ivideon

Среди множества других удобных функций сервиса Ivideon наиболее важной является возможность хранения видеозаписей в облачном хранилище. Бесплатная учетная запись позволяет хранить лишь фрагмент видео продолжительностью 10 секунд (запись начинается при срабатывании детектора движения) и только в течение одних суток. Просмотр видео в онлайн-режиме через личный кабинет бесплатен.