SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги InSSIDer

В данном списке представлены программы для замены InSSIDer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на InSSIDer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

WifiInfoView
WifiInfoView

Версия 3.00

Программа для сканирования беспроводных сетей

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
WiFi Analyzer
WiFi Analyzer

Версия 2.8.3.0

Программа для анализа и настройки сигнала Wi-Fi

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (27)