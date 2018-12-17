SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги HTTP Downloader

В данном списке представлены программы для замены HTTP Downloader. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HTTP Downloader, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Internet Download Manager
Internet Download Manager

Версия 6.43.15

Менеджер закачек

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (6)
Free Download Manager
Free Download Manager

Версия 6.19.1

Бесплатный менеджер загрузок

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (6)
Download Master
Download Master

Версия 6.24.1.1687

Ускорить загрузку файлов из интернета

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (11)
JDownloader
JDownloader

Версия 2.0

Программа для скачивания файлов с различных файлообменников

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (12)