HTTP Downloader — программа для скачивания файлов (менеджер загрузок) для сетевых протоколов HTTP/HTTPS, FTP/FTPS и SFTP, использующий в своей работе механизм портов завершения ввода-вывода (IOCP), что увеличивает скорость загрузки.

Это полностью бесплатная программа, предназначенная для установки на компьютеры под управлением Windows 10 (32 и 64 бит). Интерфейс приложения не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа HTTP Downloader?

Одна из ключевых особенностей HTTP Downloader — способность программы разбивать одну загрузку на 100 частей, создавая до 100 подключений для каждой из них. Таким образом, менеджер способен создавать до 10 тыс. подключений к одному к одному и тому же скачиваемому файлу, потребляя при этом очень мало системных ресурсов. Приложение позволяет единовременно инициировать 100 загрузок, каждую их которых пользователь может временно приостанавливать.

Программа HTTP Downloader отличается простотой использования. Добавление загрузок можно осуществить двумя способами — либо вставив в программу прямую ссылку на файл, либо путем перетаскивания ссылки из приложения, позволяющего сделать это (т.е. из любого браузера и множества текстовых редакторов). Имеется возможность добавления загрузок без автоматического запуска (т.е. можно формировать очереди).

Пользователь может индивидуально настроить различные параметры у каждой загрузки, например:

Место сохранение на диске.

Количество частей, на которое будет поделена загрузка.

Версия SSL/TLS для загрузок, осуществляющихся с использованием HTTPS-соединения.

Тип аутентификации (базовая или дайджест) для загрузок с серверов, требующих ее.

Менеджер HTTP Downloader позволяет скачивать не только файлы, но HTML-страницы любых сайтов. При этом имеется возможность добавления в качестве одной загрузки одновременно большого количества HTML-страниц. Для этого в окно создания загрузки URL-ссылки на эти страницы следует добавлять между фигурными скобками: открывающая и закрывающая скобки должны быть прописаны в отдельных строчках, как и каждая из добавляемых ссылок (см. скриншоты на странице ниже).

В программе HTTP Downloader предусмотрены различные дополнительные параметры:

Настройки поведения (например, поверх всех окон) и внешнего вида интерфейса (цвета строк таблицы загрузок, заднего фона, индикатора состояния закачки и др.)

Установка числа одновременных закачек, количества частей, на которые те могут быть разбиты, количества попыток отправки повторных запросов при ошибках загрузки, время ожидания ответа от сервера.

Выбор режима FTP-соединения — пассивный или активный. Если выбран активный режим, дополнительно потребуется выбрать версию IP-протокола, задать адрес и порты для прослушивания на локальном компьютере.

Настройка Proxy-серверов HTTP, HTTPS и SOCKS (v4/v4a и v5). Пользователь может настроить и активировать использование программой одновременно всех типов прокси-серверов (в этом случае HTTP Downloader будет выбирать первый доступный).

Настройка параметров веб-сервера, что позволит пользователю управлять загрузками (включая их добавление) через браузер. Для этого дополнительно потребуется установить расширение для используемого браузера (при необходимости можно скачать из официального магазина расширений Google Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Edge).

Тонкая настройка параметров SFTP, вплоть до возможности установки приоритета для тех или иных алгоритмов, используемых протоколом SSH, управления закрытыми ключами PuTTY и т.д.

Программой HTTP Downloader также можно управлять посредством команд из командной строки (консоли) Windows.