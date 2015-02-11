SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги GlassWire

В данном списке представлены программы для замены GlassWire. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GlassWire, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Wireshark
Wireshark

Версия 4.6.9

Программа для перехвата и анализ сетевого трафика

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (12)
NetLimiter
NetLimiter

Версия 4.0.53.0

Программа для мониторинга и контроля сетевого трафика

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Traffic Inspector

Версия 3.0.2.903

Организация и контроль доступа в Интернет.

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (12)
Comodo Internet Security
Comodo Internet Security

Версия 8.1.0.4426

Защита от интернет-угроз

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
Cisco CDP Monitor
Cisco CDP Monitor

Версия 3.3

Контроль и диагностика сетей

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UserGate Proxy & Firewall
UserGate Proxy & Firewall

Версия 6

Прокси-сервер для доступа в Интернет

Оценок пока нет